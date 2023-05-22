«Ты не тот, за кого себя выдаешь!»: В Сети опровергли слова президента Украины Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что большинство членов мирового сообщества поддерживает и понимает Киев, однако люди в Сети оказались с ним не согласны.
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