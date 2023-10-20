Втянутый в аферу Петросян дал отпор ушлым уголовникам

В своих социальных сетях Евгений Петросян рассказал, что едва не стал жертвой мошенничества. Большей части зрителей знаменитый на всю страну юморист Евгений Петросян знаком как человек жизнерадостный и веселый.
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