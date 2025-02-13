В Якутске полицейские организовали профориентационное мероприятие для молодежи

Сотрудники МУ МВД России «Якутское» провели на базе мультимедийного музейного комплекса «Россия - моя история» профориентационное мероприятие, направленное на информирование молодежи о возможностях профессионального роста и карьеры службы в МВД и привлечение новых кадров на службу в правоохранительных органах.