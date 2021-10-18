Мировое обозрение

67 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Греков
    Много букафф ни о чём, давно известно...Великобритания ис...
  • Валерий Греков
    Кто такую хрень пишет...Обозреватель 19Fo...
  • Сергей Лахов
    Какая аграрная сверхдержава. Уже давно дно, днище и сборище комико-клоунов.Украина без яиц. ...

Дипломат Евстигнеева опровергла сведения о боевых действиях российских инструкторов в ЦАР

Дипломат Евстигнеева опровергла сведения о боевых действиях российских инструкторов в ЦАР

Российские инструкторы в ЦАР занимаются консультативной поддержкой и обучением национальной армии, при этом деятельность отечественных специалистов одобрена Совбезом ООН, заявила заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх