Дипломат Евстигнеева опровергла сведения о боевых действиях российских инструкторов в ЦАР

Российские инструкторы в ЦАР занимаются консультативной поддержкой и обучением национальной армии, при этом деятельность отечественных специалистов одобрена Совбезом ООН, заявила заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева.
Российские инструкторы в ЦАР занимаются консультативной поддержкой и обучением национальной армии, при этом деятельность отечественных специалистов одобрена Совбезом ООН, заявила заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева.
Свежие комментарии