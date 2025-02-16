В России должно остаться 120 тысяч азербайджанцев: На удар Баку отвечаем арифметически

Можно много чего здесь говорить, но пока "добренький дядя вова " будет жевать сопли, ничего не сдвинется с места.... Если аульных ишаков из азерчурбанистана будут нещадно прессовать во всех сферах, тогда они ломанутся в свои аулы...

Пульхерия Djem

Наш президент Владимир Владимирович Путин-умный,образованный,влиятельный,интеллигентный ЛИДЕР нашей страны. Его уважают не только наши люди, но и известные политики разных стран. А народы многих стран мечтают о таком президенте и завидуют нам Он не рубит НИКОГДА с плеча, а действует ВЫВЕРЕННО, ЧЁТКО, ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНО, поэтому ОН НАШ ПРЕЗИДЕНТ, а не ты ветошь скудоумная, жующая свои сопли и жёлчь!!!