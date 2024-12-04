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Царьград

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Пора опомниться: Умирают наши люди - старики, дети. А половина общества закрывает глаза

Пора опомниться: Умирают наши люди - старики, дети. А половина общества закрывает глаза

Пора опомниться, умирают наши люди - старики, дети, а половина общества закрывает глаза, сказал философ Александр Дугин.

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Комментарии
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Амара Карпова
Актуальная статья👍Согласна с Дугином💯
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18 час.
СЗ
Сергей Захаров
Согласен с Дугиным посмотрим что будет дальше когда начнут наносить удары янки и все его поджопники по Москве идр большим и значимым нашим городам можэт тогда наши люди проснуца от бездействия хотя большинство нашего поколения ужэ нето ведь игра в либирализьм наших правителей довело до того что их дети внуки предали их и ужэ живут на западе и читают лекции против Росси
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17 час.

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