Пора опомниться, умирают наши люди - старики, дети, а половина общества закрывает глаза, сказал философ Александр Дугин.
Пора опомниться: Умирают наши люди - старики, дети. А половина общества закрывает глаза
Комментарии
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Амара Карпова
Актуальная статья👍Согласна с Дугином💯
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18 час.
СЗ
Сергей Захаров
Согласен с Дугиным посмотрим что будет дальше когда начнут наносить удары янки и все его поджопники по Москве идр большим и значимым нашим городам можэт тогда наши люди проснуца от бездействия хотя большинство нашего поколения ужэ нето ведь игра в либирализьм наших правителей довело до того что их дети внуки предали их и ужэ живут на западе и читают лекции против Росси
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17 час.
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