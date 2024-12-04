СЗ

Сергей Захаров

Согласен с Дугиным посмотрим что будет дальше когда начнут наносить удары янки и все его поджопники по Москве идр большим и значимым нашим городам можэт тогда наши люди проснуца от бездействия хотя большинство нашего поколения ужэ нето ведь игра в либирализьм наших правителей довело до того что их дети внуки предали их и ужэ живут на западе и читают лекции против Росси