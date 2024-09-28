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Авиаторы и их друзья

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  • Семен Смолкин
    Спасибо, исправилЭтот день в авиац...
  • 65alekseysramblerru Леонтьев
    МЕНЯ ДВАЖДЫ КАТАЛИ НА ИЛ-38. ПОНРАВИЛОСЬ. НО ЛЕТАЛИ ТОГДА В ГОД МЕНЬШЕ, ЧЕМ МЫ ЗА МЕСЯЦ В ГА.https://proza.ru/2020/08...Этот день в авиац...
  • 65alekseysramblerru Леонтьев
    НА ЛЕСТНИЦЕ НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРОЖИВАТ 2 ИЗ КАЗАНИ КО МНЕ ПРИЕЗЖАЛ. НЕ ГОВОРИЛИ, ЧТО ОТСТАЛИ, А МОЖЕТ И ВПЕРЕДИ. 0 сек.100 лет авиамодел...

Этот день в авиации. 28 сентября

Этот день в авиации. 28 сентября

1902 - Родился Владимир Михайлович Мясищев — советский авиаконструктор, генерал-майор-инженер (1944), Генеральный конструктор ОКБ-23, доктор технических наук (1959), профессор (1947), Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1972).

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