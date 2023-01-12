Советник главы ДНР Кимаковский: Российские силы взяли Артемовск в оперативное окружение

Российские бойцы взяли город Артемовск в оперативное окружение. С таким заявлением, как передает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», выступил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.
Российские бойцы взяли город Артемовск в оперативное окружение. С таким заявлением, как передает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», выступил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.
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