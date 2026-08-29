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Живая Кубань

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Число пострадавших при атаке на Ростовскую область выросло до 11: в городе ввели режим ЧС

Число пострадавших при атаке на Ростовскую область выросло до 11: в городе ввели режим ЧС

Число пострадавших при атаке на Ростовскую область выросло до 11: в городе ввели режим ЧСЧисло пострадавших при атаке беспилотников на Ростовскую область увеличилось до 11 человек.

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