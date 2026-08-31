Bild: в Кельне неизвестный открыл огонь по кафе

Неизвестный утром 31 августа открыл огонь по турецкому кафе в Кельне. Об этом сообщает газета Bild.Все произошло около 07:30 по местному времени (08:30 мск) на улице Боннер-штрассе.
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