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Газета.ру

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Bild: в Кельне неизвестный открыл огонь по кафе

Bild: в Кельне неизвестный открыл огонь по кафе

Неизвестный утром 31 августа открыл огонь по турецкому кафе в Кельне. Об этом сообщает газета Bild.Все произошло около 07:30 по местному времени (08:30 мск) на улице Боннер-штрассе.

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