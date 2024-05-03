Более 200 протестующих арестовали в Калифорнийском университете

Global Look Press/blickwinkel/W. G. Allgoewer Более 200 человек арестовали при разгоне лагеря пропалестинских протестующих в кампусе Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, сообщил ректор вуза Джин Блок.
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