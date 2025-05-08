14 историй, в которых офис превратился в сцену, а сотрудники — в актеров

Офис можно сравнить с театральными подмостками, где каждый играет определенную роль. Но вот некоторые коллеги и клиенты иногда переигрывают и такую отсебятину несут, что любой режиссер бы за голову схватился.
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