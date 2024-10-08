Трамп указал на абсурдность предоставления Украине $300 млрд

Global Look Press/Li Rui/XinHua Кандидат в президенты США Дональд Трамп указал на абсурдность предоставления Украине 300 миллиардов долларов в то время, как в США происходит разрушительное стихийное бедствие.
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