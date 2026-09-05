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Скончался сыгравший в фильме «Бункер» актер из Германии Михаэль Мендль

Скончался сыгравший в фильме «Бункер» актер из Германии Михаэль Мендль

Немецкий актер Михаэль Зандрок, известный как Михаэль Мендль, скончался в возрасте 82 лет. Об этом 5 сентября сообщила телерадиокомпания BR24.

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