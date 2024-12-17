Украинская японка, сексуальные домогательства и роковой осьминог. Главные скандалы 2024 года из мира самых красивых

В уходящем году в мире самых красивых женщин на планете проходили не только конкурсы. Одни девушки лишались титулов из-за романов, другие — сами со скандалом отказывались от них, а третьи, наоборот, рвались на сцену, несмотря на возраст и семейное положение.
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