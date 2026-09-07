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Кайл Шенахен: «В 2024 году «Фотинайнерс» праздновали завершение карьеры Аарона Доналда как никогда»

Главный тренер «Сан-Франциско Фотинайнерс» Кайл Шенахен рассказал о реакции команды на завершение карьеры ди-тэкла «Лос-Анджелес Рэмс» Аарона Доналда в 2024 году.

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