Царевна Софья Алексеевна: путь к власти

Гравюра с портретом Софьи, заказанная Фёдором Шакловитым у Леонтия Тарасевича В предыдущей статье было рассказано о детстве и молодости царевны Софьи, её положении при отце Алексее Михайловиче и брате Фёдоре.
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