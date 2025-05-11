Двуликий Янус - Дональд Трамп

"Наступает большая неделя": Трамп выразил надежду на скорое завершение украинского конфликта"Потенциально великий день для России и Украины! Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, поскольку эта бесконечная «кровавая баня», как мы надеемся, подойдет к концу.