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Несекретные материалы

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Двуликий Янус - Дональд Трамп

Двуликий Янус - Дональд Трамп

"Наступает большая неделя": Трамп выразил надежду на скорое завершение украинского конфликта"Потенциально великий день для России и Украины! Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, поскольку эта бесконечная «кровавая баня», как мы надеемся, подойдет к концу.

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