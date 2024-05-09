Кто приехал на парад Победы в Москву

Erl Schweizer

После отдания почестей неизвестному солдату у вечного огня произошло что-то, что говорит о неудовлетворительной работе службы безопасности. Да и на площади, когда шел снег, можно было для гостей предусмотреть вариант предоставления теплых головных уборов и более теплой одежды. Мелочи иногда становятся определяющими для оценки работы специалистов, в данном случае организаторов торжественного мероприятия.