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Кто приехал на парад Победы в Москву

Кто приехал на парад Победы в Москву

На военный парад в Москве, посвященный 79-й годовщине Победы, прибыли лидеры девяти стран. Москву в День Победы посетили лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Гвинеи-Бисау, Кубы и Лаоса.

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Комментарии
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Erl Schweizer
После отдания почестей неизвестному солдату у вечного огня произошло что-то, что говорит о неудовлетворительной работе службы безопасности. Да и на площади, когда шел снег, можно было для гостей предусмотреть вариант предоставления теплых головных уборов и более теплой одежды. Мелочи иногда становятся определяющими для оценки работы специалистов, в данном случае организаторов торжественного мероприятия.
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