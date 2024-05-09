На военный парад в Москве, посвященный 79-й годовщине Победы, прибыли лидеры девяти стран. Москву в День Победы посетили лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Гвинеи-Бисау, Кубы и Лаоса.
Кто приехал на парад Победы в Москву
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Erl Schweizer
После отдания почестей неизвестному солдату у вечного огня произошло что-то, что говорит о неудовлетворительной работе службы безопасности. Да и на площади, когда шел снег, можно было для гостей предусмотреть вариант предоставления теплых головных уборов и более теплой одежды. Мелочи иногда становятся определяющими для оценки работы специалистов, в данном случае организаторов торжественного мероприятия.
Ответить
5 час.
Свежие комментарии