Первенство ЮФО по шахматам отменили из-за пандемии

27 октября исполнительная дирекция Федерации шахмат России заявила о невозможности проведения в первой декаде ноября детско-юношеского первенства Южного федерального округа по четырем дисциплинам ( шахматной композиции, классике, блицу и рапиду).
27 октября исполнительная дирекция Федерации шахмат России заявила о невозможности проведения в первой декаде ноября детско-юношеского первенства Южного федерального округа по четырем дисциплинам ( шахматной композиции, классике, блицу и рапиду).
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