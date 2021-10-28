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Первенство ЮФО по шахматам отменили из-за пандемии

Первенство ЮФО по шахматам отменили из-за пандемии

27 октября исполнительная дирекция Федерации шахмат России заявила о невозможности проведения в первой декаде ноября детско-юношеского первенства Южного федерального округа по четырем дисциплинам ( шахматной композиции, классике, блицу и рапиду).

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