Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 796 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Воробей
    Да,что там говорить, квартирный вопрос был очень непростым!Крепостной советс...
  • Борис Казаков
    Наталия,а вы какого года рождения,я 1959,а вы?Крепостной советс...
  • Walery
    Почему "поделиться"?  Правильно будет - вернуть на Родину украденное...  Только так и как можно быстрее!Блудные олигархи ...

Крепостной советский строй, как в СССР выдавали квартиры и как у советских граждан отнимали жильё

Крепостной советский строй, как в СССР выдавали квартиры и как у советских граждан отнимали жильё

1. Александр II отменил крепостное право в 1861 году. В отместку за это социалисты убили его бомбой, а после революции 1917 года крепостное право постепенно восстановили снова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ингерман Ланская
&quot;старичёк&quot;, сам то скока в совке прожил?
Ответить
6 час.
Борис Казаков
Наталия,а вы какого года рождения,я 1959,а вы?
Ответить
15 мин.
В
Воробей
Да,что там говорить, квартирный вопрос был очень непростым!
Ответить
17 сек.

Картина дня

наверх