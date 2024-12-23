«М-16 – паршивое оружие»: почему американцы во Вьетнаме воевали трофейными АК-47

Почему во Вьетнаме американские морпехи охотились за автоматом Калашникова Спор между простотой, надежностью и высокоточностью, технологичностью – это дилемма, по обе стороны которой – американская винтовка М-16 и советский «калашников».
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