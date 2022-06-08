Аксёнов назвал демонтаж украинской государственности логическим завершением процессов «дерусификации, декоммунизации и деколонизации»

На Украине хотят создать «совет по дерусификации, декоммунизации и деколонизации» страны. Глава Крыма считает, что полный демонтаж украинской государственности станет логическим завершением всех этих процессов, объявленных официальным Киевом.
На Украине хотят создать «совет по дерусификации, декоммунизации и деколонизации» страны. Глава Крыма считает, что полный демонтаж украинской государственности станет логическим завершением всех этих процессов, объявленных официальным Киевом.
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