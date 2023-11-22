Исследование: Высокое кровяное давление – болезнь бедных, а диабет и ожирение — богатых

Исследование более 20 000 взрослых американцев среднего возраста показало, что статус с более низким доходом связан с повышенным риском развития гипертонии по сравнению с другими взрослыми среднего возраста с более высокими доходами.
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