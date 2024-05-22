Эксперты выяснили, сколько миллиардов зарабатывают санатории на Алтае

Алтайский край вошел в первую десятку регионов по доходам санаторно-курортных учреждений Алтайский край занял четвертое место в рейтинге регионов России по доходам санаторно-курортных учреждений, сообщает портал "Санатории-России.
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