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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Эксперты выяснили, сколько миллиардов зарабатывают санатории на Алтае

Эксперты выяснили, сколько миллиардов зарабатывают санатории на Алтае

Алтайский край вошел в первую десятку регионов по доходам санаторно-курортных учреждений Алтайский край занял четвертое место в рейтинге регионов России по доходам санаторно-курортных учреждений, сообщает портал "Санатории-России.

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