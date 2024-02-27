Кто родился 28 февраля

Алексей Васильевич Гордеев (69 лет), заместитель председателя Государственной Думы. Работал в Министерстве плодоовощного хозяйства РСФСР, Государственном агропромышленном комитете РСФСР, агропромышленном комбинате «Москва».
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