Лидер польской партии и экс-министр впервые отправил помощь Армии России (ВИДЕО)

Лидер польской партии и экс-министр впервые отправил помощь Армии России. Бывший министр государственных активов Польши и депутат Сейма Кшиштоф Толвиньский закупил на личные средства партии лекарства и медикаменты для российских бойцов.
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