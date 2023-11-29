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Вышло баком: в 58 регионах РФ зафиксирован рост цен на дизель

Вышло баком: в 58 регионах РФ зафиксирован рост цен на дизель

В Госдуме РФ намерены предложить правительству вновь ввести запрет на экспорт дизельного топлива. С таким предложением депутаты обратятся в кабмин в случае серьезного роста цен, рассказали «Известиям» в комитете ГД по энергетике.

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