Вышло баком: в 58 регионах РФ зафиксирован рост цен на дизель

В Госдуме РФ намерены предложить правительству вновь ввести запрет на экспорт дизельного топлива. С таким предложением депутаты обратятся в кабмин в случае серьезного роста цен, рассказали «Известиям» в комитете ГД по энергетике.
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