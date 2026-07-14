Судья выпустил на свободу отсидевшего 20 лет кубинского угонщика самолета

Кубинский угонщик самолета, который в 2003 году захватил рейс и заставил пилота лететь во Флориду, а затем провел 20 лет за решеткой, был выпущен на свободу прямо из-под стражи иммиграционной службы по решению федерального судьи, назначенного еще Биллом Клинтоном .