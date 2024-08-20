Вопреки бытующему мнению, жизнь семейного человека, прежде всего, предназначена для развития качеств, для очищения сердца, для воспитания смирения.
ПОЧЕМУ В СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ ВОЗНИКАЮТ СЛОЖНОСТИ?
Комментарии
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Александр Николаевич
Семейные разногласия имеют причины и способы решения, стоит лишь прислушаться к себе и партнеру, и понять, почему же возникают конфликты
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18 час.
Счастливая Счастливая
мляяяя ну чеснослово , апофеоз статьи "харикришну"
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3 час.
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