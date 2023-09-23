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Глава военной разведки Буданов: танки Abrams в боях на Украине долго не проживут

Глава военной разведки Буданов: танки Abrams в боях на Украине долго не проживут

Американские бронемашины Abrams в боях на Украине долго не проживут. С соответствующим прогнозом, как пишет Telegram-канал «RT на русском», выступил начальник Главного управления разведки Минобороны бывшей советской республики Кирилл Буданов.

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