Американские бронемашины Abrams в боях на Украине долго не проживут. С соответствующим прогнозом, как пишет Telegram-канал «RT на русском», выступил начальник Главного управления разведки Минобороны бывшей советской республики Кирилл Буданов.
Американские бронемашины Abrams в боях на Украине долго не проживут. С соответствующим прогнозом, как пишет Telegram-канал «RT на русском», выступил начальник Главного управления разведки Минобороны бывшей советской республики Кирилл Буданов.
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