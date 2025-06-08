Зарубежные компании должны доказать свою надёжность до возвращения в Россию

Зарубежные компании, которые захотят вернуться на российский рынок, должны будут подтвердить свою надёжность и готовность к честной конкуренции, заявил директор департамента экономического сотрудничества внешнеполитического ведомства Дмитрий Биричевскийflickr/Stanislav Shapovalov читайте на monocle.