Зарубежные компании должны доказать свою надёжность до возвращения в Россию

Зарубежные компании, которые захотят вернуться на российский рынок, должны будут подтвердить свою надёжность и готовность к честной конкуренции, заявил директор департамента экономического сотрудничества внешнеполитического ведомства Дмитрий Биричевскийflickr/Stanislav Shapovalov читайте на monocle.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии