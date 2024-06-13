В Ростовской области госавтоинспекторы оказали помощь мужчине, которому стало плохо на улице

В ходе несения службы старший инспектор ДПС старший лейтенант полиции Руслан Войнов и инспектор ДПС лейтенант полиции Виктор Сулимов увидели мужчину на одной из улиц Новочеркасска, лежащего на тротуаре с признаками инсульта.