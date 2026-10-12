В Подмосковье построят крупнейший СИЗО на 4 тысячи мест к 2031 году

В Солнечногорском районе Подмосковья к 2031 году возведут следственный изолятор на 4 тысячи человек — он разместится у Истринского водохранилища между деревнями Шапкино и Ожогино.
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