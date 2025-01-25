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Русская весна

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О «деколонизации» России: Как Кавказ связал русских и черкесов

О «деколонизации» России: Как Кавказ связал русских и черкесов

В последние годы, во многом с подачи иностранных центров дезинформации, в соцсетях и в среде довольно немногочисленной, но тем не менее существующей группы активистов в национальных республиках, набирает обороты русофобский дискурс о «деколонизации» России, пишет политолог Илья Ухов.

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