О «деколонизации» России: Как Кавказ связал русских и черкесов

В последние годы, во многом с подачи иностранных центров дезинформации, в соцсетях и в среде довольно немногочисленной, но тем не менее существующей группы активистов в национальных республиках, набирает обороты русофобский дискурс о «деколонизации» России, пишет политолог Илья Ухов.
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