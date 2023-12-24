Аллегри о гостевой победе над «Фрозиноне»: «Только «Наполи» выиграл здесь. У «Юве» незаурядная команда, которая никогда не сдается»

«Мы провели хороший матч, только «Наполи» выиграл здесь. Здесь магическая атмосфера, было нелегко. Первый тайм был превосходным, но, создав множество моментов, мы забили лишь один гол.
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