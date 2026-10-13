Путин обсудил с президентом ОАЭ дизельную сделку с американцами

Развитие стратегического и взаимовыгодного сотрудничества обсудил по телефону Владимир Путин с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном, сообщила пресс-служба Кремля.
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