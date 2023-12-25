Яд для четвероногих: какими продуктами с новогоднего стола нельзя кормить собак

Домашние питомцы чем-то похожи на детей, так как норовят все попробовать на зубок. Не удивительно, что за четвероногим другом сложно уследить во время подготовки праздничного стола, а также устоять перед его тоскливым и гипнотизирующим взглядом в самый разгар банкета.