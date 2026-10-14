Специалисты начали лазерное 3D-сканирование скульптур у основания Ростральных колонн в Санкт-Петербурге с точностью измерений 40–50 микрон, чтобы оценить степень повреждения статуй и подготовить проект реставрации.
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