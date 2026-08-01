Новогодние каникулы в России сократятся до 11 дней в 2026 году

В 2026 году новогодние каникулы в России сократятся на один день. Русские будут отдыхать с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года, в отличие от предыдущего периода, который длился до 11 января 2026 года.
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