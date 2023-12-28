Буржуазные спецы Дзержинского. Железнодорожные тарифы после революции 1917 года и в годы НЭПа

Революция 1917 г. привела к радикальному изменению многих элементов экономической жизни России. Но в вопросах тарифообразования (если не считать эксперимента с бесплатными перевозками с января по август 1921 г.
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