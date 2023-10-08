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В Коврове прокуратура через суд требует устранить нарушения при подготовке к отопительному сезону

В Коврове прокуратура через суд требует устранить нарушения при подготовке к отопительному сезону

Прокуратура выявила нарушения при обеспечении безаварийной работы нескольких котельных Коврова.В Коврове прокуратура через суд добивается от коммунальщиков устранения нарушений при подготовке к отопительному сезону.

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