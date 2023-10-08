В Коврове прокуратура через суд требует устранить нарушения при подготовке к отопительному сезону

Прокуратура выявила нарушения при обеспечении безаварийной работы нескольких котельных Коврова.В Коврове прокуратура через суд добивается от коммунальщиков устранения нарушений при подготовке к отопительному сезону.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии