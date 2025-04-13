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Пятый канал

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Американские шопоголики в панике: как глобальное доминирование в торговле перешло к Поднебесной

Американские шопоголики в панике: как глобальное доминирование в торговле перешло к Поднебесной

О масштабах вовлеченности Британии заставляет задуматься вот еще какой эпизод. В пятницу на Балтике эстонские ВМС задержали танкер «Кивала», он шел из Индии в Усть-Лугу.

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Комментарии
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Eduard
Эстоцы давно ведут себя нагловсе это видят.Но Росмия ровно ничего не делает против этого.Только своим гадит.Границу типа в Иваннгороде ремонтирует...третий год.Ничегр не ремонтируется,а люди унижаются росмияне.Если бы там Правительство Эстонии в пыли стряло я бы понял,но гнобитт своих? Это кем надо быть?
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14 час.
Eduard
У Эстонии нет нормальных кораблей ВМФ,есть корыта,у России полно военных судов,но мы их не видим.Ау,где вы ВМФ России,боимсякресттянских барок курадов(чертей)?
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14 час.
Eduard
Меня такая практика Росмии не нравится,кога пр грсударственнрму они ответить зарвавшимся карикам не желают,лучше своих в пыль поставятСталин знал что делать.Ое бы вернул Прибалтику России,а крестьян в Сибирь согнал мошкару кормить!
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14 час.
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