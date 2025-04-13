Eduard

Эстоцы давно ведут себя нагловсе это видят.Но Росмия ровно ничего не делает против этого.Только своим гадит.Границу типа в Иваннгороде ремонтирует...третий год.Ничегр не ремонтируется,а люди унижаются росмияне.Если бы там Правительство Эстонии в пыли стряло я бы понял,но гнобитт своих? Это кем надо быть?