Сегодня на некоторых улицах астраханского райцентра отключат газ

ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» информирует, что, с целью недопущения возникновения аварийной ситуации, филиал АО «Газпром газораспределение» 5 февраля с 10:00 до 16:00 планирует проведение работ по ремонту надземного стального газопровода низкого давления в селе Икряное с временным прекращением подачи газа потребителям, проживающим в райцентре по следующим адресам: - ул.