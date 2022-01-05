Всё об оружии

74 200 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Иванов
    Это ты,идиот и подлец! Вовин аналлизатор!«Мы убили бесплат...
  • Анатолий Иванов
    А зачем? Ельцин начал всё гробить,а Вова успешно всё продолжил! И в два раза больше занимает его трон!«Мы убили бесплат...
  • Леонид Попивняк
    ....ааааа статейка из "МК"......ясно))))))))))«Мы убили бесплат...

Самый нужный год. Путин хочет заново объединить страну

Самый нужный год. Путин хочет заново объединить страну

Фото: Bee Bonnet / Shutterstock.com  Империя по имени Россия пытается заново осознать саму себя. В 2022 году наши народы получат возможность познакомиться друг с другом чуть ближе, понять друг друга чуть лучше, стать доброжелательнее и сплочённее.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх