Самый нужный год. Путин хочет заново объединить страну

Фото: Bee Bonnet / Shutterstock.com Империя по имени Россия пытается заново осознать саму себя. В 2022 году наши народы получат возможность познакомиться друг с другом чуть ближе, понять друг друга чуть лучше, стать доброжелательнее и сплочённее.
Фото: Bee Bonnet / Shutterstock.com Империя по имени Россия пытается заново осознать саму себя. В 2022 году наши народы получат возможность познакомиться друг с другом чуть ближе, понять друг друга чуть лучше, стать доброжелательнее и сплочённее.
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