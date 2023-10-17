В ГД предложили расширить срок действия скидки на штрафы за нарушения ПДД

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с предложением об увеличении срока действия скидок на штрафы для автомобилистов, нарушения которых были зафиксированы камерами.
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