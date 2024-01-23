Старшая наследница Александра Кержакова сбежала из рехаба

Дочь Александра Кержакова добровольно покинула реабилитационный центр Два года назад российские СМИ опубликовали новость, что дочь футболиста Александра Кержакова оказалась в реабилитационном центре из-за расстройства пищевого поведения.
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