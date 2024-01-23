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Старшая наследница Александра Кержакова сбежала из рехаба

Старшая наследница Александра Кержакова сбежала из рехаба

Дочь Александра Кержакова добровольно покинула реабилитационный центр Два года назад российские СМИ опубликовали новость, что дочь футболиста Александра Кержакова оказалась в реабилитационном центре из-за расстройства пищевого поведения.

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