The Guardian: в Мексике полиция и армия изъяли более тонны фентанила

Через неделю после того, как избранный президент США Дональд Трамп пригрозил Мексике введением 25% пошлин из-за потока мигрантов и наркотиков, в Мехико объявили об изъятии рекордной партии синтетического опиоида фентанила.
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