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«Тюремный небоскреб»: в США началось строительство самого высокого следственного изолятора в мире

«Тюремный небоскреб»: в США началось строительство самого высокого следственного изолятора в мире

Проект самого высокого следственного изолятора в мире Manhattan Detention Facility / © HOK  Согласно последним визуализациям, опубликованным Департаментом дизайна и строительства Нью-Йорка (DDC) и HOK, здание будет достигать 102 метров в высоту и насчитывать примерно 13 этажей.

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