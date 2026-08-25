«Тюремный небоскреб»: в США началось строительство самого высокого следственного изолятора в мире

Проект самого высокого следственного изолятора в мире Manhattan Detention Facility / © HOK Согласно последним визуализациям, опубликованным Департаментом дизайна и строительства Нью-Йорка (DDC) и HOK, здание будет достигать 102 метров в высоту и насчитывать примерно 13 этажей.
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