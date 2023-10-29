Израильская армия нанесла новый массированный удар по сектору Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за последние сутки нанесла удары по более 450 военным объектам ХАМАС, в том числе по командным центрам, наблюдательным пунктам, а также пунктам запуска противотанковых ракет.
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